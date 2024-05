Upfort est une plateforme leader en matière de cybersécurité et d'assurance qui offre une protection globale contre l'évolution des cybermenaces. Fondée en 2017 pour élargir l'accès mondial à la cyber-résilience, Upfort rend les cyber-risques faciles à gérer et simples à assurer. Upfort offre une sécurité clé en main éprouvée pour atténuer de manière proactive les risques et une cyber-assurance complète proposée par les principaux assureurs. Grâce à des données exclusives et à une automatisation intelligente, l’IA d’Upfort anticipe les risques et rationalise l’atténuation pour une souscription sans tracas. Les assureurs, courtiers et conseillers en risques s'associent à Upfort pour offrir à leurs clients résilience et tranquillité d'esprit face aux cybermenaces.

