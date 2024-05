Unleash uses AI to leverage all information in your SaaS tools by streamlining knowledge easily within company departments, whenever an employee needs it, wherever they prefer to work. Unleash achieves this through seamless integrations with your company's data sources such as Slack, Notion, Jira, Zendesk, and more, enabling every employee to find the information they are looking for by simply asking Unleash

Site Web : unleash.so

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Unleash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.