Ultimate est la première plateforme d'automatisation du support client au monde, aidant les entreprises à faire évoluer leur service client grâce à l'IA conversationnelle et générative. Leader constant sur la plateforme d'avis G2, notre technologie de pointe et notre assistance centrée sur le client permettent des expériences conversationnelles automatisées sur tous les canaux de communication textuels. Grâce à une intelligence artificielle construite et étudiée en interne et à une équipe experte de 150 employés, Ultimate compte parmi sa clientèle mondiale des acteurs allant de DeepL à Deezer, et de Zendesk à Zalando. Les entreprises comme celles-ci peuvent s'attendre à atteindre des taux d'automatisation de 60 % pour le chat, les e-mails, la messagerie et bien plus encore, dans 109 langues, 24h/24 et 7j/7. En plus de notre historique de retour sur investissement mesurable et d'économies de coûts pour les entreprises, notre nouveau produit, UltimateGPT, qui vient d'être lancé, utilise la même technologie d'IA générative que ChatGPT pour fournir une automatisation précise du support en quelques minutes seulement.

Catégories :

Site Web : ultimate.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ultimate. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.