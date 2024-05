Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

TrustPulse est une application de preuve sociale autonome qui s'intègre à toutes les plateformes de sites Web, y compris WordPress. Vous devez avoir un compte TrustPulse pour profiter de ce plugin. Cliquez ici pour démarrer avec l'application TrustPulse FOMO. TrustPulse est livré avec un générateur de notifications de preuve sociale facile à utiliser qui vous permet de créer de superbes popups WordPress FOMO dont la conversion a été prouvée. Vous pouvez personnaliser le message, les couleurs, les images et bien plus encore pour faire correspondre vos notifications de preuve sociale FOMO à votre site Web. Avec TrustPulse, vous pouvez choisir entre 2 types de campagnes FOMO : * Activité récente : affichez un flux en direct de l'activité du site Web, telle que les achats WooCommerce, les inscriptions au site d'adhésion, les inscriptions par e-mail et plus encore. * On-Fire : affichez le nombre de personnes agissant sur votre site Web au cours d'une période donnée. Grâce au plugin TrustPulse WordPress FOMO, les utilisateurs ont constaté une augmentation instantanée du taux de conversion.

Site Web : trustpulse.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TrustPulse. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.