Vérifications instantanées des antécédents pour les entreprises. TrueBiz aide les prestataires de services financiers à réduire les examens manuels lors de l'intégration de l'entreprise. Nous ajoutons de la couleur au contexte de l'entreprise avec plus de 250 points de données sur l'entreprise provenant du Web (tels que le secteur d'activité et l'adresse) et résumons les principaux indicateurs de risque. Le processus ne prend que quelques secondes, et non plusieurs jours, afin que les prestataires de services financiers puissent répondre efficacement aux exigences en matière de risque et intégrer plus rapidement de nouvelles entreprises.

Site Web : truebiz.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TrueBiz. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.