TripLog est une plateforme complète de remboursement de kilométrage et de dépenses conçue pour réduire les coûts de main-d'œuvre, augmenter la productivité et supprimer les processus manuels et laborieux de la direction et des utilisateurs. Nos fonctionnalités remarquables incluent le suivi automatique du kilométrage, la capture des reçus OCR, les règles personnalisées pour les déplacements fréquents, l'exonération du kilométrage domicile-travail, les calculs automatiques de la distance la plus courte et le marquage des dépenses sur-déclarées.

Site Web : triplogmileage.com

