Travelers propose une grande variété de produits et services d'assurance IARD aux entreprises, organisations et particuliers aux États-Unis et sur certains marchés internationaux, principalement par l'intermédiaire d'agents et de courtiers d'assurance indépendants. De plus, la société répond aux besoins mondiaux d’assurance de ses clients dans plus de 90 pays à travers le monde grâce à nos opérations et notre réseau d’assureurs.

Site Web : travelers.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Travelers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.