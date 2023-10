Livraison garantie et instantanée de vos emails transactionnels. Vos e-mails transactionnels contiennent des informations cruciales. TransMail est un service fiable et sécurisé qui délivre instantanément ces e-mails très importants. Avec une livraison à grande vitesse et un excellent placement dans la boîte de réception, TransMail signifie que vous ne faites plus attendre vos clients.

