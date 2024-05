Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

TradeX est une plateforme d'échange permettant d'échanger sur le résultat d'événements qui affectent votre vie quotidienne. Nous sommes la bourse de produits dérivés la plus simplifiée au monde, où vous pouvez négocier par oui ou par non (qu'un événement se produise). TradeX permet aux gens de négocier sur ce qui compte pour eux. Exemples : changement climatique, transports, devises, PIB, cas omicrons, taux d'inflation, lancement de film, prochain président et bien plus encore.

Site Web : tradexapp.co

