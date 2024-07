Tracksy est un système d'IA générative conçu pour aider les créateurs de musique à donner vie à leurs idées en leur permettant de créer facilement de la musique unique et libre de droits sans aucune expérience préalable. Le système se veut convivial et accessible à tous les niveaux d’expertise et fournit une plateforme gratuite permettant aux créateurs de musique de commencer à développer leurs propres chansons. Tracksy propose une gamme variée de styles et de genres parmi lesquels choisir, y compris l'électronique et l'EDM, et fournit des exemples de pistes qui peuvent être utilisées comme source d'inspiration pour la création musicale. Chaque échantillon de piste est étiqueté avec son ambiance, son genre et sa durée, permettant aux créateurs de musique de sélectionner le type de son adapté à leurs besoins. Ce qui rend Tracksy unique, c'est son utilisation de la technologie d'IA générative pour créer une musique originale et libre de droits, ce qui signifie que les créateurs de musique peuvent utiliser les pistes qu'ils génèrent à n'importe quelle fin sans craindre de violation du droit d'auteur. Dans l'ensemble, Tracksy offre une solution innovante pour les créateurs de musique qui souhaitent explorer leur créativité grâce à la génération musicale IA. La facilité d'utilisation et la gamme d'options de la plateforme offrent un point de départ accessible aux musiciens de tous niveaux, et son approche unique de la création musicale en fait un ajout passionnant au paysage des outils musicaux d'IA.

Site Web : tracksy.ai

