Alternatives - Top Hat

BlinkLearning

Chez BlinkLearning, nous adaptons et distribuons du contenu éducatif numérique de plus de 100 éditeurs nationaux et internationaux. Grâce à notre plateforme d'apprentissage, nous proposons aux écoles des outils de gestion de classe et un accès en ligne/hors ligne à plus de 25 000 livres numériques.