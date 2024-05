ThirdChannel fournit la seule solution technologique de vente au détail en magasin et en ligne pilotée par des experts passionnés de la marque. Équiper les représentants de marque qualifiés et passionnés d'une puissante technologie basée sur le cloud leur permet d'optimiser intelligemment les ventes dans les environnements de commerce électronique et en magasin. ThirdChannel a été créé avec une idée simple en tête : les marques et les personnes sont en symbiose. Les gens attachent leur identité aux marques ; ils deviennent tout ce que la marque promeut. Nous pensons qu’il existe un groupe de personnes dévouées et passionnées qui représentent tout ce que votre marque représente : le style de vie, la valeur et l’éthique. Chez ThirdChannel, nous trouvons ces personnes et les associons à votre marque en fonction de la vie qu'elles aiment vivre. Au fond, nous pensons que les entreprises surpassent la concurrence lorsqu’elles s’appuient sur les données. À leur tour, leurs collaborateurs peuvent prendre des décisions éclairées qui conduisent à des résultats mesurables. Le logiciel d'exécution de vente au détail et de support client de commerce électronique de ThirdChannel offre une visibilité sur les données en temps réel pour l'activité en ligne et en magasin. En regroupant des millions de points de données dans des tableaux de bord simples, les marques et leurs représentants ont accès à des aperçus rapides ainsi qu'à des analyses approfondies qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions significatives. Gérez et conservez un aperçu de vos collaborateurs et de vos opérations à partir d’un tableau de bord unique et organisé. Notre suite de solutions de vente au détail intuitives vous permet d'avoir une visibilité en temps réel sur chacun de vos magasins partout dans le monde, quelle que soit l'heure. Notre pile technologique exclusive comprend des rapports de base sur les magasins, des rapports avancés sur les ventes, un optimiseur de présence au détail et un service de sélection de magasin. Les marques ont besoin d'un aperçu en temps réel de l'activité de vente en ligne et en magasin, les clients doivent renforcer leur connaissance des produits pendant les moments critiques du parcours d'achat et les représentants de la marque doivent avoir la capacité de créer une expérience d'achat inoubliable. Nos représentants de marque sont des experts en merchandising visuel, des passionnés du chat en ligne et des experts commerciaux dédiés à vos clients.

