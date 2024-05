"The Pitch" est un podcast d'investissement dans les startups dans lequel de vrais fondateurs présentent leur entreprise à des investisseurs en capital-risque et à des investisseurs providentiels, dans le but d'obtenir un financement. Animée par Josh Muccio, l'émission donne un aperçu du processus de collecte de fonds, avec de véritables arguments, les commentaires des investisseurs et les résultats. Les auditeurs peuvent suivre différents parcours de startup et découvrir la dynamique du capital-risque. Le podcast a aidé les fondateurs à collecter des millions de dollars et est disponible sur des plateformes comme Apple Podcasts, Spotify et YouTube.

Site Web : thepitch.show

