Un outil de gestion de cas de test en ligne convivial et productif pour gérer vos efforts de test de manière simple et rationalisée. Facile à utiliser, TestLodge permet aux équipes d'assurance qualité de gérer facilement leurs cas de test et leurs exécutions de tests. Avec un choix parmi de nombreuses intégrations de pointe en matière de suivi des problèmes, vous pouvez automatiquement soulever et mettre à jour les problèmes pour une collaboration plus fluide entre les équipes.

Site Web : testlodge.com

