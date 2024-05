TestFreaks s'associe à des marques mondiales telles que HP, Electrolux, Brother et LG ainsi qu'à des détaillants en ligne et hors ligne sur tous les continents. TestFreaks fournit des avis, des évaluations et du contenu vidéo regroupés ainsi que des solutions proactives pour collecter, modérer et gérer l'UGC, les évaluations des vendeurs et les questions-réponses. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'évaluation, TestFreaks propose l'une des solutions les plus compétitives du marché. Avec une énorme présence dans les pays nordiques, au Moyen-Orient, en Australie et ailleurs, TestFreaks est un nom auquel les détaillants et les clients peuvent faire confiance.

Site Web : testfreaks.com

