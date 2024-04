Tenyks est une spin-out de l'Université de Cambridge qui invente la manière dont l'humanité interagit avec l'IA pour se protéger et se réjouir. Pour protéger le monde de l’utilisation abusive de l’IA, mais aussi pour garantir que l’IA soit développée avec passion, enthousiasme et joie ! Nous construisons une plate-forme de surveillance et de validation MLOps qui aide les développeurs d'IA travaillant avec des données de vision par ordinateur à créer plus rapidement des logiciels plus fiables. Plus précisément, notre plateforme aide les développeurs de ML à comprendre ce qui ne va pas avec leur logiciel et à le corriger. Chez Tenyks, nous fixons nos objectifs ridiculement élevés et restons unis pour aller plus loin que tout ce qui était imaginable auparavant. Nous commençons modestement, travaillons dur et accomplissons rapidement, en affrontant les obstacles inévitables avec un cœur ouvert, car les défis alimentent notre désir ardent d'apprendre. Les Tenyksiens ne font aucune distinction entre le travail et les loisirs. Nous poursuivons simplement notre vision de l'excellence, laissant les autres décider si nous travaillons ou si nous jouons.

Site Web : tenyks.ai

