Nous utilisons Teamgo depuis 15 mois maintenant et nous l'avons trouvé d'une valeur inestimable pour nous aider dans la gestion de nos visiteurs. " - S. Morris - Landmark Teamgo va changer votre façon de penser la gestion des visiteurs. Impressionnez les invités avec un panneau de visiteur à écran tactile facile à utiliser. dans une solution qui a l'air professionnelle, est facile à installer et agréable à utiliser. Teamgo est simple à utiliser pour les visiteurs et les employés, hautement personnalisable et propose la connexion des visiteurs et du personnel, l'impression de badges, les pré-inscriptions et les enregistrements des invités et Réservations. Accueillez vos visiteurs avec l'expérience de connexion leader à laquelle font confiance McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, les gouvernements, les écoles, les organisations à but non lucratif et des milliers d'autres lieux de travail pour accueillir des millions d'invités de manière sécurisée et efficace chaque année. - Meilleure sécurité pour les personnes et les lieux - Répondez aux exigences de conformité - Suivez les flux de personnes entrant et sortant de vos installations - Gérez les situations d'urgence - Rapports et informations précieux - Conçu pour les visiteurs, les employés, les sous-traitants et plus encore ! Entièrement sécurisé et entièrement géré dans le cloud avec de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gagner du temps et à réduire les coûts de fonctionnement du bureau, en commençant à la réception. Les meilleures premières impressions de la dernière fois Teamgo est une solution numérique avant-gardiste conçue pour les gens. Créez une expérience de connexion simplifiée, rapide et mémorable. Augmentez la sécurité et la sensibilisation Faites savoir à vos employés qui est venu leur rendre visite, envoyez le nom et la photo des visiteurs afin qu'ils puissent les saluer personnellement et professionnellement. Sachez qui est sur place, pourquoi et où ils peuvent se trouver grâce à des rapports en direct et en temps réel. De nouvelles efficacités pour votre lieu de travail Réduisez les déchets et les coûts associés à l'impression et à l'archivage des livres et des laissez-passer des visiteurs. Accélérez les heures d’arrivée et connectez instantanément les visiteurs avec leurs hôtes. Répondez à vos exigences de conformité La conformité est primordiale avec Teamgo. Collectez et prenez le contrôle de vos données grâce à des fonctionnalités puissantes, notamment des outils complets de RGPD et de gestion des données. Teamgo est conçu en gardant à l'esprit la conformité et la sécurité des personnes et des lieux de travail, notamment RGPD, ITAR, FSMA, PCI et plus encore… POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES FONCTIONNALITÉS, VISITEZ LE SITE WEB DE TEAMGO. ** Exigences techniques ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro avec iOS version 10+. Un réseau WiFi ou des données cellulaires sont requis. Vous aurez besoin d’une connectivité réseau/Internet pour faire fonctionner ce service. ** Aide et support ** Visitez notre site Web pour des demandes de renseignements générales, de la documentation et de l'assistance. Nous sommes là pour vous aider 24h/24 et 7j/7 avec les caractéristiques des produits et les demandes de vente.

Site Web : teamgo.co

