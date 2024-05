Alternatives - TaxRobot

Neo.Tax

neo.tax

Crédits d'impôt R&D pour les startups en démarrage. neo.tax est le logiciel de déclaration de revenus le plus simple et le plus précis jamais créé. ‍ Les startups en démarrage peuvent demander le crédit d'impôt R&D en 10 minutes et ne payer que 10 % de la remise en argent qu'elles reçoivent !