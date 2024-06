Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Taikit se compose de plus de 500 composants prédéfinis qui sont beaux, réactifs, prennent en charge le mode sombre, et disposent d'extraits prédéfinis pour Vue JS, React, Alpine et HTML pur.

Site Web : tailkit.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tailkit. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.