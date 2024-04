Systèmes de gestion de contenu VR - Applications les plus populaires

Un système de gestion de contenu VR (CMS) est utilisé par les organisations pour collecter, stocker et analyser tout le contenu VR dans un emplacement centralisé. À mesure que la VR continue d'évoluer, ces outils deviendront de plus en plus importants pour les entreprises cherchant à gérer et organiser tout le contenu virtuel créé à des fins professionnelles. Les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos et des images à 360 degrés directement sur ces plateformes et les modifier au sein de la solution, souvent en utilisant la fonctionnalité glisser-déposer. Ces outils permettent aux entreprises de publier leur contenu VR directement depuis la plateforme. Beaucoup de ces solutions proposent également des rapports et des analyses, afin que les utilisateurs puissent mieux comprendre le comportement des publics accédant à ce contenu. Ce logiciel donne aux utilisateurs le pouvoir de créer une cohérence entre les expériences VR, garantissant ainsi une identité de marque cohérente ou des réglementations gouvernementales. Un CMS VR ne doit pas être confondu avec un CMS AR, qui est une plate-forme qui permet aux utilisateurs de télécharger, gérer et publier du contenu AR.