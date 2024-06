Solutions logicielles de sécurité de la chaîne d’approvisionnement - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle assurent une surveillance automatisée et continue tout au long du processus de développement logiciel. Ils analysent le code source, identifient les risques de sécurité potentiels, recherchent le code malveillant et vérifient l'authenticité des composants et dépendances tiers. Sécuriser la chaîne d'approvisionnement des logiciels implique de protéger chaque étape du cycle de vie du développement logiciel pour garantir l'intégrité du produit final. Cela inclut l'atténuation des vulnérabilités et des menaces qui pourraient compromettre le logiciel. Ces outils détectent également toute tentative de falsification lors du développement ou du déploiement. En garantissant que seuls des composants fiables et validés sont inclus, ils minimisent le risque d'introduction de vulnérabilités ou de logiciels malveillants. Les solutions logicielles de sécurité de la chaîne d’approvisionnement sont souvent utilisées parallèlement aux outils d’analyse de code statique pour identifier et se protéger contre les vulnérabilités potentielles.