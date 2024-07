Outils de localisation de logiciels - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils de localisation de logiciels sont conçus pour adapter les logiciels afin de répondre aux besoins et aux préférences des utilisateurs dans diverses régions géographiques. Ces outils offrent des capacités de gestion de traduction pour les applications logicielles, visant à améliorer le contenu global tout en minimisant les processus manuels en automatisant les tâches tout au long du processus de traduction lors du développement logiciel. Alors que les logiciels de gestion de traduction sont généralement utilisés par des prestataires de services linguistiques ou des traducteurs indépendants, les outils de localisation de logiciels sont spécifiquement utilisés par les équipes de développement. Ces équipes utilisent les outils pour localiser en permanence les chaînes de code destinées aux utilisateurs, directement à partir d'un tableau de bord de développement. Les outils de localisation de logiciels servent de plate-forme centrale pour les traducteurs au sein des équipes de développement, leur permettant de gérer la traduction et la localisation tout au long du cycle de vie du développement. Des sites Web et applications mobiles aux jeux vidéo, les équipes de développement travaillant sur des logiciels destinés aux utilisateurs déployés à l'échelle mondiale bénéficient des tâches de traduction automatisées et des fonctionnalités de gestion offertes par les outils de localisation de logiciels. Ces outils s'intègrent souvent aux systèmes de contrôle de version, aux plates-formes de développement mobiles et aux logiciels de moteur de jeu, facilitant ainsi un flux de travail de localisation continu.