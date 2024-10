Logiciel de partage d'écran - Applications les plus populaires - Cuba Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils de partage d'écran permettent aux utilisateurs de partager les écrans de leurs appareils en temps réel, permettant ainsi aux autres d'observer leurs actions. Ces outils améliorent la collaboration entre les membres de l’équipe et entre les présentateurs et le public en transformant l’écran d’un utilisateur en une plateforme de discussion, de collaboration ou de démonstration. Essentielles pour la suite logicielle de collaboration d'une organisation, les fonctionnalités de partage d'écran sont fréquemment intégrées à d'autres produits logiciels. Ces solutions sont précieuses dans diverses industries. En interne, ils sont couramment utilisés pour les séances de brainstorming et d’idéation en équipe. Les équipes commerciales et marketing utilisent des outils de partage d'écran lors des appels avec les clients ou les parties prenantes pour fournir des démonstrations ou du matériel supplémentaire. De nombreux outils de partage d'écran sont intégrés à d'autres logiciels, tels que les plateformes de vidéoconférence et de webinaires. Certaines solutions se concentrent principalement sur le partage d’écran, proposant la visioconférence en fonctionnalité secondaire.