Logiciel de rémunération des ventes - Applications les plus populaires - Albanie

Un logiciel de rémunération des ventes rationalise le calcul et la gestion des commissions et des plans d'intéressement en appliquant divers critères personnalisables, tels que le rôle de l'employé, l'ancienneté ou le type de vente. De plus, le logiciel offre aux professionnels de la vente un aperçu complet de leurs revenus historiques et de leurs revenus anticipés. En générant des calculs de rémunération basés sur les transactions potentielles conclues, il permet aux vendeurs d'élaborer des stratégies de manière proactive pour différents scénarios de rémunération. Cette fonctionnalité sert à inspirer et à motiver les équipes commerciales, favorisant une compréhension plus approfondie de leurs capacités de revenus réelles.