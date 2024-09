Logiciel de covoiturage - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels et services de covoiturage offrent aux utilisateurs la possibilité de louer des taxis ou de demander des trajets en voiture privée directement depuis leurs appareils mobiles, chaque fois qu'ils ont besoin de voyager. Dans un contexte interentreprises (B2B), ces services sont également appelés services de transport terrestre. Ils mettent en relation les passagers avec les chauffeurs en fonction de leur emplacement actuel et calculent les tarifs de manière dynamique, en tenant compte de facteurs tels que la distance du trajet, la durée et la disponibilité du chauffeur par rapport à la demande. Les entreprises exploitent les plateformes de covoiturage pour rationaliser le transport terrestre de leurs employés et clients tout en réduisant les coûts par rapport à d'autres modes de transport comme les navettes ou les bus. En créant des comptes d'entreprise avec des plateformes de covoiturage, les gestionnaires de voyages et les équipes financières peuvent fournir des services de transport terrestre aux employés, aux invités et aux associés. Bien que certaines solutions de covoiturage puissent inclure des fonctionnalités trouvées dans les logiciels de gestion de voyages, leur objectif principal reste la réservation de services de taxis, de voitures privées et de limousines, plutôt que d'autres options de voyage.