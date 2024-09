Logiciel de planification d'espace de vente au détail - Applications les plus populaires - Antigua-et-Barbuda Les plus populaires Récemment ajouté

Un logiciel de planification d'espace de vente au détail aide les détaillants à gérer et à optimiser l'agencement physique des magasins à l'aide de représentations visuelles de chaque emplacement. Ce logiciel utilise des planogrammes pour illustrer la structure physique du magasin, y compris des éléments tels que les étagères, et améliore le merchandising visuel en intégrant des informations sur les produits et la marque. Principalement utilisé par les marchandiseurs et les directeurs de vente au détail, ce logiciel garantit que les produits sont affichés aux emplacements optimaux. De plus, il offre un aperçu de la façon dont la planification de l’espace affecte les ventes. La planification de l'espace de vente au détail peut être proposée en tant que produit autonome ou dans le cadre d'un système complet de gestion de vente au détail. Cela nécessite généralement une intégration avec d’autres logiciels, tels que des applications de gestion des assortiments de vente au détail et des systèmes logistiques en magasin.