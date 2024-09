Logiciel d'intelligence de vente au détail - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

L'intelligence commerciale améliore les revenus et les opérations des détaillants en fournissant des informations et des analyses avancées. Ce logiciel collecte, gère et analyse des données provenant de diverses sources, y compris des systèmes internes tels que les plateformes de commerce électronique, des sources externes telles que les marchés de commerce électronique et des données d'analyse comparative du secteur provenant de tiers. Les données sont collectées via des processus d'intégration, d'analyse et de scraping. L'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés pour nettoyer et analyser les données à des fins de veille concurrentielle, d'analyse de marché, de protection de la marque et d'optimisation des prix. Les logiciels de veille commerciale sont utilisés par les détaillants qui vendent en ligne, en magasin et via les réseaux de distribution. Bien qu'ils soient particulièrement répandus dans le secteur des biens de consommation emballés (CPG) en raison du volume élevé de produits et de transactions, ils peuvent également bénéficier à d'autres types. des détaillants.