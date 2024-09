Logiciel d'exécution de vente au détail - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel d'exécution de vente au détail est conçu pour planifier, gérer et surveiller les activités en magasin au sein du secteur des biens de consommation emballés (CPG). Ces outils améliorent la collaboration entre les entreprises de CPG et les détaillants, dans le but d'optimiser les ventes en magasin et d'augmenter les bénéfices. Les marchands, les professionnels du marketing et les vendeurs sur le terrain du secteur des produits de grande consommation utilisent ce logiciel pour gérer leurs activités de vente et de marketing respectives. Ce logiciel peut être proposé sous forme de produit autonome ou sous forme de combinaison de diverses solutions. Il s'intègre souvent aux logiciels de gestion des promotions commerciales et aux systèmes de point de vente au détail pour offrir une approche globale de la gestion du commerce de détail.