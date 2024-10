Systèmes de gestion des commandes distribuées au détail - Applications les plus populaires - Chili Les plus populaires Récemment ajouté

Les systèmes de gestion des commandes distribuées au détail (DOM) aident les détaillants à traiter les commandes sur différents canaux, en ligne et hors ligne. Ces systèmes aident les détaillants à répondre aux attentes des clients avec des livraisons dans les délais tout en optimisant l'exécution des commandes au coût le plus bas possible. En orchestrant et en optimisant l'ensemble du processus d'exécution des commandes, les systèmes DOM offrent une visibilité sur les stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les systèmes DOM de vente au détail recoupent souvent les systèmes de gestion des commandes (OMS), qui se concentrent sur l'automatisation des tâches de traitement des commandes telles que les transactions, les communications avec les clients et les services. Cependant, les systèmes DOM de vente au détail améliorent cette fonctionnalité en permettant un routage des commandes omnicanal à l'aide de règles avancées basées sur la logique pour déterminer le meilleur emplacement d'exécution pour la commande d'un client. De plus, les systèmes DOM s'intègrent parfaitement aux systèmes ERP et aux plateformes de commerce électronique, gérant efficacement les retours, les échanges et les remboursements.