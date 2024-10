Logiciel de planification des assortiments de vente au détail - Applications les plus populaires - Chili Les plus populaires Récemment ajouté

Un logiciel de planification des assortiments de vente au détail permet aux détaillants hors ligne de concevoir une combinaison de marchandises en magasin (variété de produits) et une profondeur (nombre de SKU ou d'articles dans chaque catégorie) qui correspondent aux attentes et à la demande des clients. En garantissant que le bon assortiment est disponible dans le bon magasin, cela maximise le potentiel de vente. Ce logiciel rassemble et analyse des données sur les préférences des clients, leur comportement d'achat passé et leurs réactions aux remises et promotions, contribuant ainsi au stockage optimal des stocks de chaque magasin. De plus, le logiciel de planification des assortiments de vente au détail peut être intégré aux systèmes de point de vente au détail et de contrôle des stocks pour capturer et analyser les données au niveau du magasin telles que les chiffres de vente, les informations sur les clients et les niveaux de stock. Ces informations sont essentielles pour une planification efficace des assortiments dans chaque magasin. Le logiciel aide également à gérer les stocks en réduisant les ruptures de stock, en évitant les ruptures de stock et en identifiant les best-sellers, permettant ainsi une meilleure planification des stocks et des décisions d'achat.