Systèmes de point de vente pour restaurants - Applications les plus populaires - Angola Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de point de vente (POS) pour restaurant offre aux serveurs de restaurants et de bars un moyen efficace de prendre les commandes et de traiter les paiements de plusieurs chèques simultanément. Ce logiciel aide les gérants et propriétaires de restaurants à répondre à divers besoins commerciaux, de la gestion des opérations quotidiennes à la réalisation d'analyses de haut niveau. Les commandes peuvent être saisies sur des postes à écran tactile ou à table avec des appareils mobiles, permettant aux serveurs de gérer facilement leurs tables, de modifier les commandes, de diviser les chèques et d'appliquer des remises. Certains systèmes de point de vente facilitent la communication entre les serveurs et la cuisine, tenant ainsi tout le monde informé des ruptures de stock et des retards. En équipant les serveurs d'un logiciel de point de vente polyvalent, ils peuvent fonctionner plus efficacement et fournir un meilleur service aux clients.