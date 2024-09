Logiciel de livraison/à emporter pour restaurant - Applications les plus populaires - Antigua-et-Barbuda Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils de livraison et de plats à emporter dans les restaurants donnent du pouvoir aux restaurants en leur offrant une plateforme pour présenter leur menu ou intégrer de manière transparente la commande en ligne dans leur site Web. Ces solutions logicielles sont inestimables pour les restaurants cherchant à élargir leur clientèle ou à établir une présence numérique. Ils rationalisent le processus pour le personnel de réception et de cuisine, garantissant un traitement efficace des commandes de livraison et de plats à emporter. De plus, certaines plateformes proposent même des fonctionnalités d’optimisation d’itinéraire pour les chauffeurs-livreurs. L'intégration avec des systèmes de gestion de restaurant ou des outils de point de vente améliore le processus de préparation, tandis que d'autres fonctionnent comme des créateurs de sites Web, permettant la création de sites Web de commande personnalisés. De plus, la plupart des solutions incluent une passerelle de paiement pour le traitement sécurisé des paiements par carte de crédit.