Logiciel de gestion des remises - Applications les plus populaires - Antigua-et-Barbuda Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de gestion des remises facilite la création et l'administration de programmes de remises pour les fournisseurs et les partenaires commerciaux. Les remises sont des incitations offertes par les fournisseurs ou les fabricants à leurs clients, tels que les détaillants et les grossistes, pour qu'ils achètent une quantité minimale de produits ou atteignent des objectifs d'achat spécifiques. Ce logiciel aide à suivre les ventes et les achats, à calculer les remises, à gérer les paiements de remises et à documenter les accords de remise. Généralement déployé en tant que produit autonome, le logiciel de gestion des remises peut également être intégré aux systèmes CRM ou ERP. Il exploite les données client des systèmes d'entreprise et automatise les tâches manuelles et répétitives associées au processus de remise. De plus, certains logiciels de gestion des remises incluent des fonctionnalités de détection des fraudes et de facturation automatisée.