Logiciel de relations publiques (RP) - Applications les plus populaires - Cuba

Logiciel de relations publiques (RP)

« Logiciel de relations publiques (RP) » fait référence à une catégorie d'outils logiciels et de plates-formes conçus pour aider les entreprises et les professionnels des relations publiques à gérer et à rationaliser leurs efforts de relations publiques. Ces outils sont utilisés pour planifier, exécuter et surveiller les campagnes de relations publiques, ainsi que pour suivre la couverture médiatique, gérer les relations avec les médias et analyser les performances des relations publiques.