Systèmes de gestion des informations sur les produits (PIM) - Applications les plus populaires - Bulgarie Les plus populaires Récemment ajouté

Les systèmes de gestion des informations sur les produits (PIM) centralisent et gèrent les informations sur les produits d'une entreprise de commerce électronique, garantissant ainsi une vue unique et précise des données sur les produits. Ces outils aident à maintenir des données produit cohérentes et de haute qualité. Les chefs de produit et les équipes de données utilisent les systèmes PIM pour collecter des données provenant de diverses sources et résoudre les problèmes de données, tandis que les équipes marketing les utilisent pour distribuer les données sur les produits sur tous les canaux souhaités. La gestion de l'expérience produit (PXM) est une forme avancée de PIM qui améliore l'expérience de l'acheteur en exploitant les données produit et les actifs numériques. Bien que PXM inclut généralement des fonctionnalités de gestion des actifs numériques (DAM), les solutions PIM s'intègrent également aux outils DAM pour améliorer les données produit. De plus, le logiciel PIM s'intègre aux plates-formes de commerce électronique pour fournir des données sur les produits aux magasins en ligne et aux systèmes ERP ou aux logiciels de gestion des données produits (PDM) pour capturer les spécifications techniques des produits.