Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Logiciel d'impression à la demande - Applications les plus populaires - Tchéquie Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel d'impression à la demande (POD) permet aux entreprises de commerce électronique de proposer des produits personnalisés, tels que des chemises, des tasses et des sacs fourre-tout, qui sont automatiquement produits lors de l'achat. Ce système élimine le besoin de quantités minimales de commande, permettant aux entreprises d'engager des coûts uniquement après qu'un client a effectué un achat, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises B2B. Chaque article est fabriqué, exécuté et expédié par le fournisseur, ce qui rationalise le processus et permet au vendeur d'économiser du temps et de l'argent. Le logiciel POD s'intègre parfaitement aux plates-formes de commerce électronique, créant un marché frontal permettant aux fournisseurs de gérer les commandes des clients. Bien que les solutions POD partagent des similitudes avec les logiciels de livraison directe et de traitement des impressions, elles se distinguent par leur capacité à produire et à exécuter automatiquement des produits personnalisés à grande échelle.