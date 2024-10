Logiciel de distribution de communiqués de presse - Applications les plus populaires - Cuba Les plus populaires Récemment ajouté

Une plate-forme logicielle de distribution de communiqués de presse diffuse des communiqués de presse et des annonces similaires à divers médias tels que des journalistes, des blogueurs et des agences de presse. Les sociétés de relations publiques (RP) et les équipes de relations publiques internes utilisent ce logiciel pour diffuser les informations de l'entreprise sur les chaînes d'information pertinentes, dans le but d'assurer une couverture médiatique. Les services marketing utilisent ces outils pour évaluer l'impact des communiqués de presse sur leurs campagnes et leurs efforts d'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Alors que certains logiciels de distribution de communiqués de presse proposent leur propre service de transmission de presse, le paysage se compose principalement de services indépendants qui diffusent des informations sur une gamme de plateformes. Certaines solutions de distribution permettent également aux entreprises d'établir et de personnaliser un centre d'information en ligne de marque pour héberger et diffuser des communiqués de presse. Une partie importante des logiciels de diffusion de communiqués de presse intègre des fonctionnalités de logiciels de surveillance des médias et/ou des outils de ciblage des médias et des influenceurs.