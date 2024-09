Logiciel CRM RP - Applications les plus populaires - Bulgarie Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel CRM de relations publiques (RP) facilite le stockage des coordonnées et la gestion des relations avec les parties prenantes et les personnalités influentes telles que les journalistes et les blogueurs. Personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des agences et services de relations publiques, ce logiciel fournit aux équipes de relations publiques des outils essentiels pour une communication efficace avec les membres des médias, en surveillant l'historique des interactions d'une entreprise avec des influenceurs individuels et en évaluant les niveaux d'engagement avec les campagnes de relations publiques. Le logiciel PR CRM est généralement intégré à d'autres solutions de relations publiques telles que les logiciels de distribution de communiqués de presse et d'analyse. Bien qu'il existe un certain chevauchement avec les outils de ciblage des médias et des influenceurs, le PR CRM aide principalement au suivi, à l'organisation et à l'évaluation des relations avec les médias existantes, tandis que cette dernière se concentre principalement sur les efforts de découverte de leads et de sensibilisation.