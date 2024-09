Services de paie - Applications les plus populaires - Angola Les plus populaires Récemment ajouté

Les sociétés de services de paie gèrent l'externalisation du processus de rémunération des employés. Ils gèrent des tâches telles que le calcul de la rémunération des employés, le versement des paiements aux employés et la production de formulaires fiscaux tels que les W-2. Un nombre important de ces entreprises proposent des interfaces en libre-service aux employés, leur permettant de saisir les heures travaillées, de mettre à jour les informations personnelles et d'accéder aux détails fiscaux. De plus, ils fournissent généralement aux employeurs des rapports complets sur la rémunération des employés et le travail. Habituellement, ces cabinets collaborent soit avec les services des ressources humaines, soit avec les services comptables d’une entreprise. Certaines entreprises peuvent toutefois opter pour une approche plus impliquée et superviser leur processus de paie à l’aide de logiciels spécialisés.