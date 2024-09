Logiciel d'orchestration des paiements - Applications les plus populaires - Afghanistan Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel d'orchestration des paiements offre une couche unifiée qui intègre et gère les transactions entre divers prestataires de services de paiement et institutions financières. Ce logiciel permet aux entreprises de gérer et de surveiller les paiements B2C et B2B en basculant de manière transparente entre différentes passerelles de paiement et solutions de traitement, réduisant ainsi les erreurs et évitant les échecs de transactions. De plus, il garantit la conformité intégrée aux réglementations en matière de confidentialité et de sécurité. Cela le rend particulièrement avantageux pour les moyennes et grandes entreprises B2B dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail et le SaaS. Il est important de distinguer les logiciels d'orchestration des paiements des passerelles de paiement et des logiciels de traitement des paiements, car ils s'intègrent à ces solutions plutôt que de les remplacer. Il se connecte également aux plateformes de commerce électronique, facilitant ainsi le commerce transfrontalier et mondial.