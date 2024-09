Passerelles de paiement - Applications les plus populaires - Afghanistan

Razorpay

razorpay.com

L'aventure de la création de Razorpay a commencé en 2014, lorsque Harshil Mathur (PDG et co-fondateur) et Shashank Kumar (MD et co-fondateur) ont alors été témoins de l'état lamentable du secteur des paiements en ligne en Inde et ont compris qu'ils disposaient d'un secteur de plus en plus vaste. que...