Logiciel d'émission de cartes de paiement - Applications les plus populaires - Afghanistan

Les logiciels d'émission de cartes de paiement permettent aux entreprises et aux institutions financières de produire des cartes de paiement physiques et virtuelles. Les banques utilisent ce logiciel pour émettre des cartes de paiement à leurs clients, tandis que les entreprises l'utilisent pour générer des cartes pour leurs employés. Les cartes de paiement d'entreprise aident les entreprises à surveiller les dépenses liées au travail et aident les employés à distinguer leurs finances professionnelles et personnelles. Ce logiciel est différent de ceux conçus pour créer des cartes d'identité et d'accès ou des cartes cadeaux. Le logiciel d'émission de cartes de paiement s'intègre aux logiciels de comptabilité et de gestion des dépenses pour les entreprises, ainsi qu'aux logiciels bancaires de base pour les institutions financières.