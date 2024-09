Logiciel d'analyse des paiements - Applications les plus populaires - Bénin Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel d'analyse des paiements est conçu pour suivre les paiements en ligne pour les entreprises de commerce électronique et par abonnement. Il consolide les données de paiement provenant de diverses sources (telles que PayPal et Stripe) pour surveiller les transactions des clients. Principalement, les professionnels comptables utilisent ce logiciel pour gérer les revenus, tandis que les directeurs commerciaux l'utilisent pour évaluer l'efficacité de leurs stratégies de vente. Ce logiciel peut être proposé sous forme de solution autonome ou intégré à un logiciel de passerelle de paiement. De plus, les logiciels de gestion des abonnements et les plateformes de commerce électronique incluent souvent des fonctionnalités d'analyse des paiements.