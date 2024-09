Logiciel multimédia détenu - Applications les plus populaires - Bénin Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes médiatiques détenues permettent aux entreprises et aux créateurs de partager du contenu pour développer leur audience, s'engager et se monétiser. Ces outils offrent une suite de fonctionnalités conçues pour héberger différents types de contenus, notamment des articles, des vidéos, des podcasts, des flux en direct et d'autres formats éditoriaux, sur une propriété dédiée. Lors de la création de la propriété, les utilisateurs peuvent exploiter les plateformes médiatiques détenues pour désigner le contenu comme exclusif aux abonnés, établissant ainsi une relation directe avec leur public et collectant des adresses e-mail au cours du processus. Pour améliorer la gestion du contenu et de l'audience, les outils multimédias détenus intègrent les fonctionnalités des logiciels de distribution de contenu et des plateformes d'expérience de contenu, tout en intégrant également des fonctionnalités de logiciels de création de contenu et d'outils CMS.