Logiciel d'objectifs et de résultats clés (OKR) - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels d'objectifs et de résultats clés (OKR) sont des outils spécialisés conçus pour définir, communiquer, suivre et mesurer les objectifs et les résultats au sein des entreprises. Avec le logiciel OKR, la direction peut établir et superviser efficacement les objectifs des équipes et des individus. Ces outils offrent une alternative efficace aux méthodes informelles telles que la messagerie instantanée ou les commentaires au sein d'autres outils pour l'enregistrement des objectifs, où le suivi des progrès peut être difficile et où les données peuvent facilement être perdues. Le logiciel OKR offre une plate-forme dédiée et centralisée permettant aux membres de l'équipe de documenter la progression de leurs objectifs, d'identifier les obstacles et de signaler les achèvements, permettant ainsi à la direction d'évaluer la productivité globale dans l'ensemble de l'organisation. Certains systèmes de gestion des performances intègrent des fonctionnalités OKR ainsi que des mécanismes de retour d'information et d'examen à 360 degrés que l'on trouve généralement dans ces produits. De plus, le logiciel OKR partage certaines similitudes avec le logiciel de gestion des tâches, bien qu'il vise davantage à garantir que les tâches quotidiennes s'alignent sur les objectifs plus larges de l'équipe et de l'entreprise.