Logiciel de compréhension du langage naturel (NLU) - Applications les plus populaires - Bulgarie Les plus populaires Récemment ajouté

La compréhension du langage naturel (NLU) est une branche du traitement du langage naturel (NLP) qui permet aux utilisateurs de comprendre le texte plus efficacement grâce à l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et de techniques statistiques. Ces algorithmes analysent les entrées linguistiques et génèrent diverses sorties adaptées à des tâches spécifiques, telles que le marquage de parties du discours, le résumé automatique, la reconnaissance d'entités nommées (NER), l'analyse des sentiments, la détection des émotions, l'analyse, la tokenisation, la lemmatisation, la détection de langue, entre autres. . NLU trouve des applications dans une multitude de scénarios, notamment les chatbots, les outils de traduction et les systèmes de surveillance des réseaux sociaux qui parcourent les plateformes comme Facebook et Twitter à la recherche de mentions pertinentes. Ces algorithmes sont généralement classés comme modèles d’apprentissage profond et sont souvent intégrés en tant que composants prédéfinis dans les plateformes d’IA. Pour qu’une solution soit classée dans la catégorie Compréhension du langage naturel, elle doit répondre aux critères suivants : 1. Proposer un algorithme d'apprentissage en profondeur spécialement conçu pour l'interaction avec le langage humain. 2. Accédez aux référentiels de données linguistiques pour affiner ses capacités pour une tâche ou un domaine particulier. 3. Traitez les entrées linguistiques et générez des sorties significatives adaptées aux besoins de l'utilisateur.