Logiciel de marketing multi-niveaux (MLM) - Applications les plus populaires - Curaçao Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de marketing multi-niveaux (MLM), également appelés logiciels de vente directe ou logiciels de planification de soirées, facilitent les aspects opérationnels des sociétés de vente directe et de leurs distributeurs tout au long des processus de vente et de marketing. Le marketing multiniveau constitue une forme de marketing de réseau dans lequel les distributeurs autonomes gagnent une rémunération pour la vente des produits ou services d’une entreprise directement aux consommateurs. Les produits couramment commercialisés au sein des MLM comprennent les cosmétiques, les aliments santé et les articles ménagers. Dans le cadre du MLM, les distributeurs sont invités à recruter de nouveaux distributeurs parmi leurs relations personnelles, formant ce qu'on appelle leur « downline ». La rémunération au sein de cette structure est double : les distributeurs gagnent de l'argent grâce à leurs propres ventes directes et reçoivent en outre des commissions basées sur les ventes générées par leur downline. Bien que le marketing multi-niveaux reste un modèle commercial légal, certaines entreprises MLM ont été qualifiées de systèmes pyramidaux. Notamment, les systèmes pyramidaux sont illégaux dans de nombreuses juridictions, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Inde et en Australie.