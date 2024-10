Plateformes d'attribution mobiles - Applications les plus populaires - Curaçao Les plus populaires Récemment ajouté

Les entreprises utilisent des plateformes d'attribution mobile pour identifier les origines des installations d'applications mobiles, englobant les campagnes, les partenaires et les canaux impliqués. Ce logiciel identifie l'endroit où les utilisateurs rencontrent initialement une application et utilise divers identifiants pour évaluer le parcours de l'application, de la pré-installation à la post-installation. Contrairement aux logiciels d'attribution généraux, qui s'appuient sur des pixels et des cookies pour évaluer l'impact des actions et des points de contact dans les efforts de marketing et de vente, les logiciels d'attribution mobile se concentrent spécifiquement sur les méthodes qui conduisent à l'installation d'applications individuelles. Étant donné que les applications mobiles fonctionnent indépendamment des cookies, les logiciels d'attribution mobile s'appuient sur des identifiants alternatifs tels que les adresses IP, les identifiants d'appareil, les types d'appareil, les navigateurs et les systèmes d'exploitation. De nombreux fournisseurs de logiciels d'attribution mobile mettent l'accent sur l'attribution « basée sur les personnes », élargissant la portée de l'attribution en fusionnant toutes les interactions et conversions des utilisateurs, quelle que soit leur source.