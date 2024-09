Logiciel de cartographie mentale - Applications les plus populaires - Argentine Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de cartographie mentale sont des outils de création de diagrammes spécialisés conçus pour aider les utilisateurs à organiser des sessions de brainstorming en sujets et relations structurés. Ces outils créent des cartes mentales, qui sont des diagrammes qui décomposent les processus de pensée en sujets, sous-thèmes et liens entre eux, à l'aide de mots et de lignes simples. Bien que cela puisse être effectué manuellement, les outils de cartographie mentale numérique sont disponibles sur plusieurs appareils, permettent un stockage numérique facile et offrent des fonctionnalités qui facilitent la collaboration. Les logiciels de création de diagrammes peuvent également créer des cartes mentales, certains produits proposant des modèles de cartes mentales spécifiques au sein de leur ensemble de fonctionnalités. Cependant, les logiciels de création de diagrammes peuvent produire différents types de diagrammes, tels que des organigrammes et des plans d'étage, tandis que les outils de cartographie mentale dédiés sont spécifiquement destinés aux cartes mentales. De plus, il existe un certain chevauchement entre les solutions de cartographie mentale et les logiciels de tableau blanc collaboratif, bien que ces derniers offrent un espace de travail modifiable de forme plus libre.