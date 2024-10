Logiciel de marketing marchand - Applications les plus populaires - Chili Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes de marketing marchand donnent du pouvoir aux petites entreprises physiques ou de commerce électronique en leur fournissant les moyens de présenter leurs offres à un public en ligne plus large via un marché virtuel. Au sein de cette plateforme, les entreprises présentent fréquemment des opportunités de marketing sous la forme d'offres quotidiennes ou continues, offrant des réductions sur certains produits ou services. Pour les petites entreprises contraintes par des ressources marketing limitées, les plateformes de marketing marchand offrent un moyen d'élargir leur clientèle et de renforcer leur visibilité en ligne. Parallèlement, les entreprises et les entreprises de taille moyenne peuvent utiliser ces plateformes pour exécuter des campagnes ciblées, visant à promouvoir des services spécifiques ou à cibler des données démographiques distinctes. Quelle que soit leur taille, les entreprises peuvent tirer parti des plateformes de marketing marchand pour atteindre divers objectifs, tels que liquider les stocks excédentaires grâce à des offres à prix réduits ou accroître la visibilité de services sous-utilisés. De plus, ces plates-formes s'intègrent souvent de manière transparente aux systèmes de restaurants et de points de vente (POS), facilitant ainsi l'échange de coupons numériques.